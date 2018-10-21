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اتحاد الكرة: فريق كرة الصالات حقق إنجازا كبيرا في أولمبياد الأرجنتين

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
اتحاد الكرة: فريق كرة الصالات حقق إنجازا كبيرا في أولمبياد الأرجنتين
منتخب شباب الصالات
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عمرو مصطفى
 

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تتويج كرة الصالات ببرونزية الأولمبياد، إنجاز كبير نتمنى أن تحققه على مستوى الألعاب الأخرى.

 

وقال خالد لطيف في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أكثر حاجه تسعدك إن الإنجاز والحدث هو من صنع نفسه، الغالبية لم تكن تعلم أسماء اللاعبين، لكنها علمت أن فريق كرة الصالات توج ببرونزية الأولمبياد".

 

وأكمل: "يجب أن يكون الفريق بشكل جماعي، ولا نعتمد على لاعب بعينه، وهذا هو سبب نجاحنا بقيادة الجهاز الفني".

 

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