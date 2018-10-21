آخر ظهور لـ رحاب الجمل بإطلالة أنيقة (صور)

انتهت رحاب الجمل من جلسة تصوير جديدة ونشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، وظهرت خلالها بلوك جديد وارتدت قبعة بيضاء اللون على راسها كما ظهرت بلون شعر اصفر اللون.





يذكر أن رحاب الجمل شاركت في فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.





وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.