عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن نجوم مصر

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد يدرس إشراك نجوم الكرة القدامى في دوري الصالات بالفترة المقبلة.

وقال خالد لطيف في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "غالبية نجوم كرة القدم يلعبون الكرة الخماسية، ومن الممكن أن يكون لهم دور في الفترة المقبلة بكرة الصالات، سواء في التدريب أو اللعب".

وأكمل : "من الممكن عمل استثناء في اللائحة، لكي يشارك النجوم القدامى في كرة الصالات بعد اعتزالهم، تلك الخطوة ستثري كرة الصالات في المستقبل".