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عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن نجوم مصر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:39 ص
عضو الجبلاية يفجر مفاجأة عن نجوم مصر
اتحاد الكرة
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محمد الصو
 

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد يدرس إشراك نجوم الكرة القدامى في دوري الصالات بالفترة المقبلة.

 

وقال خالد لطيف في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "غالبية نجوم كرة القدم يلعبون الكرة الخماسية، ومن الممكن أن يكون لهم دور في الفترة المقبلة بكرة الصالات، سواء في التدريب أو اللعب".

 

وأكمل : "من الممكن عمل استثناء في اللائحة، لكي يشارك النجوم القدامى في كرة الصالات بعد اعتزالهم، تلك الخطوة ستثري كرة الصالات في المستقبل".

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