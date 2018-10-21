هل حلت لعنة جائزة الفيفا على مودريتش ونقلها للريال وكرواتيا؟

أصبح أداء الكرواتي الدولي لوكا مودريتش هذا الموسم مع ريال محل جدل كبير مقارنةً بالموسم الماضي، حيثُ انخفض مستواه بشكل ملحوظ خصوصًا بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم يوم 24 سبتمبر الماضي.

ونجح مودريتش في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من "يويفا" و"فيفا" بعد المستوى المميز له الموسم الماضي سواء مع ريال مدريد في مختلف البطولات والتتويج بدوري الأبطال أو مع منتخب كرواتيا.

ويرجع البعض سوء مستوى لوكا مودريتش إلى الإجهاد والإرهاق الذي أصابه بعد المشاركة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم والوصول للمباراة النهائية حيثُ قدم مستوى خرافي خلال المونديال وحاز على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بعد التتويج بجائزة الفيفا؛ شارك مودريتش في 6 مباريات، 5 مع ريال مدريد ومباراة مع كرواتيا وكافة المباريات لم تنته بفوز فريقه، حيثُ لم يفز ريال مدريد في الـ5 مباريات بينما تعادلت كرواتيا في مباراة مع إنجلترا.

ومن الأمور الغريبة بعد تتويج مودريتش بجائزة الأفضل أن الـ 5 مباريات من أصل 6 شارك فيها لم يسجل فيها فريقه أو منتخب بلاده أي هدف، حتى نجح مارسيلو في كسر جزء من اللعنة بهدف خلال الخسارة أمام ليفانتي.

هذا الموسم؛ شارك مودريتش في 12 مباراة مع ريال مدريد سواء بديلًا أو أساسيًا لم يسجل أهداف لكنه صنع هدفين لزملائه، ويبدو أنه لم يفز بثقة جولين لوبيتيجي الذي يضعه في بعض الأحيان على دكة البدلاء مثلما حدث في مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد.

كان يأمل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في أن يكون لوكا مودريتش خير بديل للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رحل للعب في الدوري الإيطالي الصيف الماضي لكن يبدو أن لعنة جائزة الفيفا قد حلت على الكرواتي وريال مدريد.