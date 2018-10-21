عمرو مرعي يسجل هدفا في تعادل النجم أمام الملعب القابسي بالدوري التونسي

سقط النجم الساحلي، أمس السبت، في فخ التعادل (2-2) خارج ميدانه، أمام الملعب القابسي، في المباراة الأولى تحت قيادة المدرب الجديد، البلجيكي جورج ليكنز،ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التونسي.

تقدم الملعب القابسي في الدقيقة 16 عن طريق موزيس أوركوما، وعادل ياسين الشيخاوي للنجم من ركلة جزاء.

ومع الدقيقة 63 سجل المهاجم المصري، عمرو مرعي، الهدف الثاني ، قبل أن يحرز اللاعب السابق لطنطا المصري، سيف الدين الجزيري، هدف التعادل الثمين في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة، فرط النجم في فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتا، واكتفى بالمركز الرابع بـ8 نقاط، فيما صعد الملعب القابسي للمركز الخامس، بـ6 نقاط.