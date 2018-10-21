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الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية وتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
الجامعة العربية ترحب بالأوامر الملكية وتحقيقات السعودية في قضية خاشقجي
الجامعة العربية
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رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالأوامر الملكية الهامة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وكذا بالبيان الصادر عن النائب العام السعودي، فيما يتعلق بالقضية الخاصة بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيدةً بالتحقيقات التي أجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير الي الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام وعلي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وإذ تعرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء لأسرة وذوي الصحفي السعودي فإنها تعيد التأكيد على ما جاء في البيان الصادر عنها في 14 الجاري بشأن رفض تسييس هذه القضية أو استغلالها من قبل أي طرف بما في ذلك بغرض التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو اجراءات أحاديةً في أي صورة من الصور ضد المملكة العربية السعودية والتي تظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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