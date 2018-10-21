خالد لطيف: أدعم أحمد شوبير في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

كشف خالد لطيف عضوم جلس إدارة اتحاد الكرة، أنه يدعم ترشح الإعلامي أحمد شوبير في الانتخابات التكميلية للجبلاية، التى ستجرى يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

قال لطيف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يدعم ترشح شوبير وتوليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة.

واستبعد لطيف فكرة ضيق بعض أعضاء المجلس من تولي شوبير منصب النائب خاصة وأنه كان نائبًا لاتحاد الكرة في ولاية سمير زاهر.