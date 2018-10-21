ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد لطيف: أدعم أحمد شوبير في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:52 ص
خالد لطيف: أدعم أحمد شوبير في الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة
احمد شوبير
طباعة
عمرو مصطفى
 

كشف خالد لطيف عضوم جلس إدارة اتحاد الكرة، أنه يدعم ترشح الإعلامي أحمد شوبير في الانتخابات التكميلية للجبلاية، التى ستجرى يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

 

قال لطيف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يدعم ترشح شوبير وتوليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة.

 

واستبعد لطيف فكرة ضيق بعض أعضاء المجلس من تولي شوبير منصب النائب خاصة وأنه كان نائبًا لاتحاد الكرة في ولاية سمير زاهر.

المزيد عن: خالد لطيف ادارة الاتحاد احمد شوبير اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 2:00:06 AM