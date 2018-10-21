تركي آل الشيخ لأبنائه: "لم يمنعني عنكم إلا واجبي نحو بلدي"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعه بأبنائه الثلاث ناصر ومحمد وسلمان، معبرا من خلالها عن اشتياقه لرؤيتهم.





وكتب تركي، في تعليقه على الصورة: "ناصر ومحمد وسلمان مفتقدكم في كل لحظة في حياتي، لم يمنعني أن

أكون قريب منكم إلا واجبي لبلدي غدا ستكونو رجال واتمني أن تقدرو ذلك الله يجمعنا علي خير ياحياة تركي".