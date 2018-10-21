ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ لأبنائه: "لم يمنعني عنكم إلا واجبي نحو بلدي"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:33 ص
تركي آل الشيخ لأبنائه: لم يمنعني عنكم إلا واجبي نحو بلدي
المستشار تركي آل شيخ
طباعة
الفجر الفني
 
نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعه بأبنائه الثلاث ناصر ومحمد وسلمان، معبرا من خلالها عن اشتياقه لرؤيتهم.

وكتب تركي، في تعليقه على الصورة: "ناصر ومحمد وسلمان مفتقدكم في كل لحظة في حياتي، لم يمنعني أن
أكون قريب منكم إلا واجبي لبلدي غدا ستكونو رجال واتمني أن تقدرو ذلك الله يجمعنا علي خير ياحياة تركي".
تركي آل الشيخ لأبنائه: "لم يمنعني عنكم إلا واجبي نحو بلدي"
المزيد عن: تركي آل شيخ الملك سلمان السعودية ابناء تركي آل شيخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 2:00:13 AM