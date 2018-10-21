قافلة مساعدات لمديرية الأزارق من الهلال الأحمر الإماراتي

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثة تتكون من 1500 سلة غذائية و5 أطنان من المكملات الغذائية للأطفال، لمساعدة أهالي مديرية الأزارق في محافظة الضالع.





وقال نبيل العفيف، وكيل أول محافظة الضالع، إنه تم توزيع المساعدات على 1500 أسرة، كما تم تخصيص سلال غذائية لـ36 طفلا ممن يعانون من سوء تغذية.





وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات التي قدمت وتقدم العطاء الكبير للشعب اليمني خاصة الفقراء والمحتاجين، بهدف تحسين ظروف حياتهم والتخفيف من وطأة المعاناة التي تعصف بهم.





من جانبه ثمن فضل محمد سعيد، مدير عام مديرية الأزارق، الجهود المتواصلة لفريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووصولهم للمديرية لإيصال المساعدات الإنسانية للأسر الفقيرة.





من ناحيتهم أعرب أهالي مديرية الأزارق عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للشعب اليمني عامة ومديرية الأزارق خاصة، مثمنين جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إيصال المساعدات الإغاثية إلى المناطق النائية.