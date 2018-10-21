٨ معلومات عن حسن عابدين في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ 87 على ميلاد الفنان الراحل حسن عابدين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.

١-ولد حسن عابدين في الحادي والعشرين من أكتوبر ١٩٣١، في محافطة بني سويف، بينما تعود أصوله إلى سوريا.





٢-وقع في الأسر وحكم عليه بالإعدام أثناء تطوعه حرب فلسطين ١٩٤٨، لكنه زملاءه نجحوا في تحريره.





٣-لعب أدوار مميزة في السينما في أفلام: "فيفا زلاطة"، و"ريا وسكينة".





٤-اشتهر بأدواره في التلفزيون، ولعل أشهرها في مسلسلات "أهلا بالسكان"، و"أبنائي الأعزاء .. شكرًا".





٥-إلى جانب الدراما والسينما، شارك عابدين في مسرحيات "نرجس"، و"عش المجانين"، و"ع الرصيف".





٦- شارك في حملة إعلانية كبرى لإحدى شركات المشروبات الغازية، وحققت الحملة نجاحًا كبيرًا.





٧-تزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب ٤أبناء هم: "طارق، وهبة، وإيمان، وخالد".





٨-توفي في الخامس من نوفمبر ١٩٨٩، عن عمر ناهز ال٥٨ عامًا.