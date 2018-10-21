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٨ معلومات عن حسن عابدين في ذكرى ميلاده

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:58 ص
٨ معلومات عن حسن عابدين في ذكرى ميلاده
حسن عابدين
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الأحد، الذكرى الـ 87 على ميلاد الفنان الراحل حسن عابدين، وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه.


١-ولد حسن عابدين في الحادي والعشرين من أكتوبر ١٩٣١، في محافطة بني سويف، بينما تعود أصوله إلى سوريا.


٢-وقع في الأسر وحكم عليه بالإعدام أثناء تطوعه حرب فلسطين ١٩٤٨، لكنه زملاءه نجحوا في تحريره.


٣-لعب أدوار مميزة في السينما في أفلام: "فيفا زلاطة"، و"ريا وسكينة".


٤-اشتهر بأدواره في التلفزيون، ولعل أشهرها في مسلسلات "أهلا بالسكان"، و"أبنائي الأعزاء .. شكرًا".


٥-إلى جانب الدراما والسينما، شارك عابدين في مسرحيات "نرجس"، و"عش المجانين"، و"ع الرصيف".


٦- شارك في حملة إعلانية كبرى لإحدى شركات المشروبات الغازية، وحققت الحملة نجاحًا كبيرًا.


٧-تزوج من خارج الوسط الفني، وأنجب ٤أبناء هم: "طارق، وهبة، وإيمان، وخالد".


٨-توفي في الخامس من نوفمبر ١٩٨٩، عن عمر ناهز ال٥٨ عامًا.

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