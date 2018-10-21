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تأكيدا لانفراد "الفجر".. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:14 ص
تأكيدا لانفراد الفجر.. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
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الفجر الفني
 

رغم الغموض والنفى مرات عديدة، وهو ما كانت انفردت به "الفجر" منذ أسابيع   عقد كلا من الفنانة هنا شيحة و أحمد فلوكس قرانهما، بينما هنأت كلا من رشا وحلا شيحة العروسين بالزواج السعيد.


وشاركت حلا شيحة، صورا للعروسين، عبر حسابها على انستجرام،  قائلة:"مبروك كتب الكتاب هنونة قمري و أحمد الجميل بالتوفيق دايماً يا رب و تكونوا أسعد الناس ".

وهنأت رشا شيحة، العروسين قائلة:" تهانينا على المتزوجين حديثًا وأتمنى لكم العيش فى رضا وحب وسعادة".
تأكيدا لانفراد "الفجر".. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
تأكيدا لانفراد "الفجر".. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
تأكيدا لانفراد "الفجر".. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
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