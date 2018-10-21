تأكيدا لانفراد "الفجر".. الصور الأولى من زواج أحمد فلوكس وهنا شيحة
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:14 صالفجر الفني
رغم الغموض والنفى مرات عديدة، وهو ما كانت انفردت به "الفجر" منذ أسابيع عقد كلا من الفنانة هنا شيحة و أحمد فلوكس قرانهما، بينما هنأت كلا من رشا وحلا شيحة العروسين بالزواج السعيد.
وشاركت حلا شيحة، صورا للعروسين، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:"مبروك كتب الكتاب هنونة قمري و أحمد الجميل بالتوفيق دايماً يا رب و تكونوا أسعد الناس ".
وهنأت رشا شيحة، العروسين قائلة:" تهانينا على المتزوجين حديثًا وأتمنى لكم العيش فى رضا وحب وسعادة".
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