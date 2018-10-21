مصطفى ثابت: إجراءات السعودية في قضية خاشقجي تُدرس للعالم



وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "24 السعودية"، إلى أن الإجراءات السعودية في تلك القضية تُدرس للعالم كله ولا غبار عليها، حيث ظهرت نتائج التحقيقات بشفافية كبيرة، وتعاملت مع الأزمة بشكل ممتاز.



وأضاف أن السعودية فاجئت العالم كله وأعلنت عن وجود تحقيقات مع 18 شخصية سعودية بشأن مقتل خاشقجي، منوهًا بأن الإعلام القطري، والإخوان، وإيران سيعملون على نقاط أخرى في القضية لإشعال الوضع ضد السعودية.



وأشاد بالتضامن العربي خلف السعودية في قضيتها، معتبرا أن هذا التكاتف العربي لم يحدث منذ حرب 73، مطالبا بوجود تنسيق كامل في الإعلام العربي في القضايا الكبرى لتوضيح الأكاذيب التي تبثها القنوات الإعلامية المحرضة.



قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إن هناك تقدير كامل من قبل الجانب المصري للإجراءات التي اتخذتها السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.