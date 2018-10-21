موريتانيا تشيد بقرارات العاهل السعودي لجلاء الحقيقة فيما يتعلق بقضية خاشقجي

أشادت موريتانيا بقرارات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجلاء الحقيقة فيما يتعلق بقضية الصحفي جمال خاشقجي، وذلك حسبما ذكرت فضائية "العربية" في نبأ عاجل منذ قليل.





وأعلن النائب العام السعودي، أمس، أن المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.





وأضاف أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الأن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية.