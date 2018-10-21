رئيس "القابضة للمياه" يكشف سبب الانقطاع في الجيزة.. وموعد تحسن الخدمة
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:29 صداليا الحسين
كشف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أسباب انقطاع المياه في محافظة الجيزة، موضحًا أن المحافظة بها مناطق عشوائية كثيرة فضلًا عن تحول منازل إلى أبراج مما أدى إلى زيادة الحمولة على الشبكة.
وأوضح" رسلان"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، أن محطات جديدة للمياه ستدخل الخدمة مع بداية العام المقبل كمحطة جزيرة الدهب، بهدف إضافة أكثر من 300 ألف متر مكعب مياه فقط في محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس "القابضة لمياه الشرب" بأنه من المنتظر إقامة مشروعات مياه في الجيزة خلال السنوات الأربع المقبلة بـ6 مليارات جنيه، لتغطية العجز ولمواجهة العشوائيات بالمحافظة والتي تمثل عبئًا على شبكة المياه، مؤكدا أن إبريل المقبل سيشهد المواطن في الجيزة تحسن في الخدمة.
وأوضح" رسلان"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، أن محطات جديدة للمياه ستدخل الخدمة مع بداية العام المقبل كمحطة جزيرة الدهب، بهدف إضافة أكثر من 300 ألف متر مكعب مياه فقط في محافظة الجيزة خلال الفترة المقبلة.
وتابع رئيس "القابضة لمياه الشرب" بأنه من المنتظر إقامة مشروعات مياه في الجيزة خلال السنوات الأربع المقبلة بـ6 مليارات جنيه، لتغطية العجز ولمواجهة العشوائيات بالمحافظة والتي تمثل عبئًا على شبكة المياه، مؤكدا أن إبريل المقبل سيشهد المواطن في الجيزة تحسن في الخدمة.
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