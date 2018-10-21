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رسميا.. نادي برشلونة يعلن غياب ميسي عن الكلاسيكو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
رسميا.. نادي برشلونة يعلن غياب ميسي عن الكلاسيكو
ميسي
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منى شكري
 

كشف نادي برشلونة عن المدة التي سيغيبها ليونيل ميسي بعد تعرضه للإصابة، خلال مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا الإسبانية، أمس السبت.

 

وكتب النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أطباء نادي برشلونة يؤكدون إصابة ليونيل ميسي بكسر في عَظْمة نصف القطر لذراعه الأيمن، من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ثلاثة أسابيع".

 

ويغيب ميسي عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني والمقرر إقامته يوم 28 أكتوبر، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان بدوري الأبطال وذلك بعد إصابته ذرعه.

 

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