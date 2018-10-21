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"التنمية المحلية": إرسال شكاوى المواطنين للجهات المعنية لفحصها

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:25 ص
التنمية المحلية: إرسال شكاوى المواطنين للجهات المعنية لفحصها
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هدى عبدالرازق
 

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تستهدف أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لتحديد احتياجات المواطن، والتواصل مع المواطنين.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنهم يستقبلون شكاوى أو اقتراحات المواطنين حيث تم تشكيل فرق عمل بالوزارة، موضحا أنهم فور تلقي الشكوى يتم ارسالها للجهة المختصة لفحصها والتعامل معها.
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