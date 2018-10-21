عاجل.. إصابة 4 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بقنا

أدى انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أحد المواطنين بقرية الحراجية في قوص، جنوب قنا، إلى إصابة 4 أشخاص.





تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة كل من "نشأت.أ"،29 عامًا، و"حجازي .م.س"، 28 عامًا، وشقيقه مصطفى، 18 عامًا، و"مصطفى .ك.أ"، 38 عامًا، بحروق من الدرجة عالية بنسبة 80% وفقا لتقرير طبي.





وتبين بحسب تحريات مباحث مركز قوص، إن المصابين أصيبوا في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية حجازة قبلي، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وأخمدت النار، ونقلت الإسعاف المصابين لمستشفى قوص المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



