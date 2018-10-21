"الإسكان": جاري تنفيذ 19 محطة تحلية مياه بتكلفة 11.5 مليار جنيه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مصر لديها 50 محطة تحلية من بينهم 39 قبل عام 2014، تصل طاقتهم إلي 79 ألف متر مكعب يومًيا.



وأضاف الرفاعي خلال حواره ببرنامج "مصر النهاردة"، والمذاع علي فضائية مصر الأولي، مساء السبت أن الدولة قامت بإنشاء 10 محطات خلال الـ4 أعوام الماضية، تصل طاقتهم إلى 286 ألف مكعب يوميًا بمعنى 4 أضعاف طاقة المحطات التي أنشأت في 15 عامًا بجانب محطة الجلالة التي أنشأتها القوات المسلحة.



وأشار معاون وزير الإسكان لشئون المرافق إلى أن الدولة لديها توجه عام لتحلية المياه خاصة في المدن الساحلية، خاصة أن تكلفة الباهظة لنقل المياه إلى تلك المحافظات، لافتًا إلى أنه جاري تتفيد 19 محطة تحلية طاقتهم 640 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 11.5 مليار جنيه وستنهي الأعمال خلال عامين.



وتابع: "هناك 4 محطات في شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسي مطروح، بالإضافة إلى 19 محطة جاري تنفيذهم حاليًا تصل طاقتها إلى 400 الف متر مكعب يوميًا، تصل تكلفتهم إلي 11،5 مليار جنيه مصري".

