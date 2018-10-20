مدرب إشبيلية: لا يمكن تحقيق أي نتيجة إيجابية في "كامب نو"

أكدد بابلو ماشين مدرب فريق إشبيلية، أنه من الصعب الحصول على شيء إيجابي في ملعب "كامب نو"، حيث لم يكن لاعبيه ناجحين، حيث جاءت أهداف برشلونة من عدم دقة في تمريرات لاعبيه.





وقال مدرب إشبيلية في تصريحات صحفية عقب الهزيمة من برشلونة: "كان لدينا بعض التسديدات على العارضة والقائم، إنها علامة على أن اليوم لم يكن يومنا".



