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مدرب إشبيلية: لا يمكن تحقيق أي نتيجة إيجابية في "كامب نو"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:52 م
مدرب إشبيلية: لا يمكن تحقيق أي نتيجة إيجابية في كامب نو
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عمر عبدالعزيز
 
أكدد بابلو ماشين مدرب فريق إشبيلية، أنه من الصعب الحصول على شيء إيجابي في ملعب "كامب نو"، حيث لم يكن لاعبيه ناجحين، حيث جاءت أهداف برشلونة من عدم دقة في تمريرات لاعبيه.

وقال مدرب إشبيلية في تصريحات صحفية عقب الهزيمة من برشلونة: "كان لدينا بعض التسديدات على العارضة والقائم، إنها علامة على أن اليوم لم يكن يومنا".

وواصل: "الفرق بين الفريقين اليوم صنعه حارس برشلونة تير شتيجن".
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