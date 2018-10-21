وزير التعليم يناشد الأهالي الإبلاغ عن أي مُدرس يُجبر الطلاب على الدروس الخصوصية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نفتح الباب أمام الناشرين للكتب الخارجية للعمل معنا بشكل يخدم الطالب".



وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، اليوم السبت، أنه تم الموافقة لناشر واحد للكتب الخارجية، وهناك إثنان أخرين ينتظروا الموافقة، يقوموا بإصدار كتب تتوافق مع المناهج الجديدة، بينما من يقوموا بإصدار كتب خارجية مزورة لم يدفعوا حق الدولة.



وتابع، أن هناك أكثر من أسلوب لمواجهة الدروس الخصوصية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي للتطوير التعليم، هو التخلص من سطوة الامتحانات التى خلقت الدروس الخصوصية، كما انه تم إلغاء الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الأول الثانوي الخاص بأعمال السنة.



وشدد، على أن أول 3 صفوف بالمرحلة الابتدائية ستكون بدون امتحانات، مناشدًا الاهالي بالإبلاغ عن أي معلم يجبر الطلاب على الدروس الخصوصية.

