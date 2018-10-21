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وزير التموين: "يوجد 600 ألف بطاقة مش عارفين نوصل لأصحابها"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:14 ص
وزير التموين: يوجد 600 ألف بطاقة مش عارفين نوصل لأصحابها
وزير التموين
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم إضافة 3 مليون مولود على البطاقات التموينية حتى الآن، موضحًا أن 25% منهم تم إضافتهم عبر الموقع الاليكتروني.

وأشار "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إلى أن الموقع الاليكتروني يتحمل استقبال 20 ألف مواطن في وقت واحد، منوهًا بأن هناك 600 ألف بطاقة تموينية مطبوعة ولم يتمكنوا من الوصول إلى أصحابها بسبب تسجيلهم أرقام هواتف خاطئة.

ولفت إلى أن بعد 7 نوفمبر سيتحقق وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا أن هناك رؤساء مجالس شركات ويعيشون في أرقى المناطق ولديهم بطاقات تموينية.
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