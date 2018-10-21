طارق شوقي: تطوير التعليم إنجاز سيبقى للأجيال القادمة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بنك المعرفة أصبح أكبر مكتبة معرفية رقمية في العالم.



وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، أن تطوير التعليم وما يحدث الآن انجاز سيبقى للأجيال القادمة، ونحتاج لبعض الوقت لإستيعاب ما يحدث.



وشدد، على أن استيعاب المعلمين وأولياء الأمور لنظام التعليم الجديد أفضل مما توقعنا، معقبًا: "مش متوقعين أن التطوير هيتم في يوم وليلة".

