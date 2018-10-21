طارق شوقي يكشف موعد تسليم التابلت على الطلاب

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد يساعدنا في البناء للمستقبل عن طريق الأجيال الصاعدة.



وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "كل يوم"، عبر فضائية "on e"، أن النظام الجديد هو جزء من الانتقال من ثقافة الدرجات لثقافات المهارات، والتابلت مجرد وسيلة لذلك لإطراء فكرة البحث وأداء الامتحانات بصورة رقمية، للتسهيل على الوزارة والتعليم، والقضاء على الغش والتسريب وكون التعليم "بعبع" للطلاب، موضحًا أن تطوير التعليم شمل وجود بنية تحتية للاتصالات وتوفير أجهزة التابلت.



وعن تأخر توزيع التابلت على المرحلة الأولى من الثانوية العامة، أكد أنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وسيتم توزيع التابلت منتصف نوفمبر المقبل، معقبًا: "التابلت جهاز مصنوع من شركة سامسونج، هناك نحو 100 ألف تابلت في المخازن، وستصل باقي الكميات المطلوبة تباعًا، حيث تم التعاقد على 700 ألف تابلت".



واعتبر، أن جهود تطوير التعليم ملحمة كبيرة تنفذها الدولة.

