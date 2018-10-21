"القليوبي": عملية التطوير في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط تستهدف حفر 8 أبار



وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الشركة قامت بحفر البئر الأول وبدأت إنتاجية بحوالي 20 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن عملية التطوير في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط تستهدف حفر 8 أبار.



علق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، على وضع وزارة البترول بالبئر الأولي لمشروع "9ب" لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا، قائلًا: "المشروع يأتي في إطار الخطط التنموية الخاصة بقطاع البترول".وقال "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية مصر الأولى، إن إحدى الشركات الكبرى بالتعاون مع شركة أجنبية حصلت على امتياز بمنطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط في وضع 8 أبار.