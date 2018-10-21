ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القليوبي": عملية التطوير في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط تستهدف حفر 8 أبار

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:36 ص
القليوبي: عملية التطوير في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط تستهدف حفر 8 أبار
الدكتور جمال القليوبي
طباعة
داليا الحسين
 
علق الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، على وضع وزارة البترول بالبئر الأولي لمشروع "9ب" لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا، قائلًا: "المشروع يأتي في إطار الخطط التنموية الخاصة بقطاع البترول".

وقال "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية مصر الأولى، إن إحدى الشركات الكبرى بالتعاون مع شركة أجنبية حصلت على امتياز بمنطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط في وضع 8 أبار.

وأضاف أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن الشركة قامت بحفر البئر الأول وبدأت إنتاجية بحوالي 20 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أن عملية التطوير في منطقة غرب الدلتا والبحر المتوسط تستهدف حفر 8 أبار.
المزيد عن: مصر توك شو بترول الدكتور جمال القليوبي اخبار مصر أبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
17:00
-
كريستال بالاس
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
16:15
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
تورينو
بارما
-
x
15:00
-
لاتسيو
انتر ميلان
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
فرايبورج
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
21:00
-
مارسيليا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/21/2018 3:40:24 AM