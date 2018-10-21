ميشيل حليم يرد على أقباط المهجر في قضية فلتاؤوس المقاري

نفى ميشيل حليم، محامي الراهب فلتاؤوس المقارى، المتهم الثاني في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير الانبا مقار بجبل وادي النطرون، إنه محامى من طرف الأمن، لافتاً إلى أن البعض من أقباط المهجر عبر التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اتهموه بانه محرض من قبل بعض الجهات الأمنية؛ للزج بالراهب فلتاؤوس المقارى لتوقيع أقصى عقوبة عليه، وذلك بعد تصريحاته التى أبدى بها بحسن معاملة الأجهزة الأمنية للراهب فلتاؤوس.





وأضاف "حليم"، في تصريحات خاصة، أنه ليس هناك وجود أي إكراه خلال استجوابه بالتحقيقات وهذا عار تمامًا من الصحة، قائلاً: "هو أنتم عايزيني أسئ وأغلظ في بلدي وخلاص".





وتابع، أن كل كلمة صرح بها كانت على لسان موكله فلتاؤس المقارى، وفي حضور شقيقته مارينا رسمي.





وأوضح أنه سيثبت براءة موكله، مؤكدًا أن هناك خطأ بتحريات المباحث سيتم الرد عليه خلال مناقشة الضباط مجري التحريات والتى سبق وأن طلبتهم بجلسات المحاكمة ولكن هذا لا يعنى قصد الإكراه والتلفيق من الأجهزة الأمنية بما هو خطأ سيرد عليه خلال جلسات المحاكمة ويتمسك بالدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم وجود محاميين اثناء التحقيقات.