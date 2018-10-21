قذاف الدم: هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الإرهابية في مصر

كشف أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبى، عن اعتراف الإرهابي هشام عشماوي بتمويل دولتي قطر وتركيا فضلًا عن دول أخرى له بإمكانيات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في مصر وليبيا واليمن وسوريا.



وأضاف "قذاف الدم" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن العناصر الإرهابية يسفكون دماء المسلمين والأبرياء باسم الدين الإسلامي الذى حرم الدماء وهو أمر مؤلم، مؤكدًا أنهم يدمرون الإسلام لصالح أجندة غربية.



وتساءل المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبى: "لمصلحة من ينفذ عشماوي عمليات إرهابية ضد الجيش المصري في سيناء؟".



