الأهلي يستقر على إقامة مؤتمر صحفي لكشف التعاقد مع أمبرو





استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة مؤتمر صحفي كبير للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع شركة أمبرو البريطانية لتوريد الملابس.





ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي، خلال الساعات المقبلة عقب حسم الأمور بشكل رسمي فيما يتعلق بالإجراءات القانونية.





وكانت شركة أمبرو البريطانية، فازت اليوم بحقوق توريد ملابس الفريق الأول لكرة القدم يالنادي الأهلي، بعد فسخ التعاقد مع شركة سبورتا السعودية.



