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صبط 4 مخالفات وإنذار 11 منشآة وإغلاق 3 محلات مخالفة لقرار التوطين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:35 م
صبط 4 مخالفات وإنذار 11 منشآة وإغلاق 3 محلات مخالفة لقرار التوطين
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آيات عامر
 
نفّذت مفتشات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملة تفتيشية استهدفت أحد المجمعات التجارية شمال العاصمة، بمشاركة قسم الأسواق ببلدية العليا، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الحملة عن ضبط أربع مخالفات، وإنذار 11 منشآة، وزيارة 93 محلاً واغلاق ثلاثة محلات مخالفة لقرار التوطين.

وجاءت المخالفات التي ضبطتها المفتشات متعلقة بالفقرة "20" من القرار الوزاري رقم "4786" والتي تنص على عدم توظيف عمالة غير سعودية بمهن مقصورة على السعوديين.

وقالت مديرة ادارة شؤون المرأة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض مها المزيد:
الجولة التفتيشية تأتي ضمن سلسلة الجولات التي ينفذها فرع الوزارة من خلال قطاع التفتيش النسائي على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها وتنظيم سوق العمل والتأكد من الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
المزيد عن: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضبط مخالفات السعودية الرياض
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