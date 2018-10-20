الإثيوبي "بيكلي" يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري





نجح الإثيوبي شيمليس بيكلي لاعب بتروج ت في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك الاتحاد السكندري خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وجاء هدف "بيكلي" في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.





وبهذا الهدف يرتفع رصيد أهداف "بيكلي" إلي 7 أهداف ليتربع على قمة ترتيب هدافي مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، بفارق هدف وحيد عن محمود علاء مدافع الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية والذي سجل كل منهما 6 اهداف.





وانتهت مباراة بتروجيت والاتحاد السكندري بالتعادل الايجابي 1-1



