الدفاع الروسية تعلن تحديد موقع ضحايا تحطم طائرة التدريب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تمكنت من تحديد موقع جثث الطيارين اللذين قتلا في تحطم طائرة التدريب القتالية "إل-39".

وقال بيان الوزارة إن موقع أشلاء كلا الطيارين تم تحديده عقب عمليات بحث لموقع تحطم طائرة التدريب القتالية "إل-39"، مضيفة أن قارب إنقاذ تابع لأسطول البحر الأسود الروسي جرى إرساله لموقع التحطم لاستعادة أجزاء كبيرة من الطائرة.

وتحطمت، يوم الخميس 18 أكتوبر، طائرة تدريب من طراز "إل-39" جنوبي روسيا، وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن الطائرة تحطمت في أثناء تحليق تدريبي من دون ذخيرة، في كوبان جنوبي روسيا، وسقطت في المياه.

وأضاف البيان: "الطائرة نفذت التحليق دون ذخيرة"، مشيرة إلى أنها شكلت فريقا للبحث والإنقاذ عن الطيارين بمنطقة الحادث، وأوضحت الوزارة "وفقا للمعلومات الأولية، ربما يكون عطل فني هو ما تسبب في تحطم الطائرة".