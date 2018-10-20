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أودي تقدم أيقونتها "e-tron" بديناميكيات مثيرة ونظام دفع كلي خاص (فيديو)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:02 م
أودي تقدم أيقونتها e-tron بديناميكيات مثيرة ونظام دفع كلي خاص (فيديو)
أودي e-tron
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تعتبر السيارات ذات المحركات الكهربائية الخالصة ونظم الدفع الكلية الأفضل وتتفوق حتى على السيارات عالية الأداء الشهيرة حتى في متعة القيادة، وقد وفرت أودي في سيارتها e-tron محركين كهربائيين واحدة للمحور الأمامي والآخر للخلفي مع نظام توزيع لعزم الدوران وهو ما يجعل تجربة قيادة السيارة ايجابية بكل الطرق.

وقد تم اختبار ديناميكيات قيادة السيارة في ناميبيا في حقول الملح وفي السافانا وأظهرت السيارة امكانيات كبيرة في القيادة والسطرة مع توفر الجيل الجديد من نظام الدفع كواترو في السيارة وهو نظام دفع كلي وبجانب التعليق وانخفاض مركز الثقل في السيارة والمحركات الكهربائية القوية فالسيارة توفر جاذبية كبيرة وديناميكيات متفردة وثبات على كل التضاريس.

وتتمتع السيارة بقدرة على التسارع في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 124 ميل في الساعة مع مدة تنقل يزيد عن 400 كم وبطارية 396 فولت سعة 95 كيلوواط ساعة ويبلغ وزنها 700 كجم. وتوفر السيارة عزم دوران حتى 664 نيوتن متر في وضع S و561 نيوتن متر في وضع D.


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