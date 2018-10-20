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محمد أبو حامد مطالبًا بحظر النقاب: يُستخدم كستار للإرهابيين في ارتكاب الجرائم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:06 م
محمد أبو حامد مطالبًا بحظر النقاب: يُستخدم كستار للإرهابيين في ارتكاب الجرائم
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رقية جمال
 
قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن بعض العناصر الإجرامية من الإرهابيين يستخدموا النقاب ستار يتستروا خلفه.

وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن السنوات الأخيرة شهدت استغلال النقاب لارتكاب جريمة خطف الأطفال، فضلًا عن إلقاء القبض على بعض قيادات الجماعة الإرهابية وهو يرتدي النقاب، ومنذ ذلك الحين نطالب بحظر النقاب في الأماكن والمؤسسات العامة، وهناك جدل حول ما إذا كان هذا القرار يتعارض مع الحقوق الدستورية أو الحقوق والحريات.

وتابع، أنه سوف يقدم اقتراح برغبة لرئيس الوزراء لاتخاذ قرار بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة، موضحًا أن هذا القرار تنفيذي من رئيس الحكومة، ولايحتاج تشريع لاتخاذه.
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