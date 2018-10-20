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بعد التسجيل أمام هيديرسفيلد.. تعرف على عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:48 م
بعد التسجيل أمام هيديرسفيلد.. تعرف على عدد أهداف صلاح في الدوري الإنجليزي
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مني شكري
 

نجح الفرعون المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لفريق ليفربول في شباك هدرسفيلد بتمريرة مساعدة من شاكيري خلال الدقيقة (24) من شوط المباراة الأول، وذلك خلال اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصل محمد صلاح لهدفه الـ 50 هدف مع الأندية الإنجليزية بعد خوض 83 مباراة حيث سجل 48 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي قبل انضمامه للدوري الإيطالي.

وأنهى محمد صلاح أطول فترة له دون تهديف مع ليفربول مع تسجيله أول هدف له في 5 مباريات، لم تمر عليه سابقًا أكثر من 3 مباريات دون تهديف مع الريدز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حيثُ يمتلك في رصيده 20 نقطة.

المزيد عن: هيديرسفيلد محمد صلاح ليفربول تشيلسي الدوري الإنجليزي
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