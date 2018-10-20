عضو تعليم البرلمان عن رقص الطلاب داخل مدرج حقوق عين شمس: "الواحد مستاء"

أعربت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن استياءها من واقعة رقص طلاب المرحلة الأولى بحقوق عين شمس بالمدرج، قائلة: "الواحد مستاء"، مشددة على أن الجامعة لابد أن تحترم من جميع النواحي.





وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك ضوابط وبعض الأنشطة يمكن أن تتم داخل الجامعة لكن بموافقة الجامعة، موضحة أن احتفالات الجامعة تكون بعد الحصول على الموافقات على نوعية معينة من الأنشطة.



