البرلمان العربي: قرارات خادم الحرمين حازمة

ثمن رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم القرارات التى اتخذها الملك سلمان بشأن محاسبة المسئولين فى قضية جمال خاشقجى، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية التى أصدرها النائب العام السعودى.

وقال بن فهم فى تصريحات نقلتها عنه صحيفة "عكاظ" السعودية، إن هذه القرارات تدل على حرص الملك سلمان على تطبيق العدالة والتزام المملكة بتطبيق أسس العدل.

وأعرب بن فهم عن ثقته فى أن الإجراءات القضائية التى تنتهجها المملكة ستحسم حقيقة ما جرى وتقطع الطريق على أى محاولة لتسييس القضية من أجل استهداف المملكة.