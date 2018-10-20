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مقتل 4 عناصر من داعش بعد محاصرتهم داخل نفق بالأنبار

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:11 م
مقتل 4 عناصر من داعش بعد محاصرتهم داخل نفق بالأنبار
داعش - أرشيفية
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وكالات
 

 

أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، أن قوات الأمن قتلت أربعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بعد محاصرتهم داخل نفق غربى مدينة هيت بمحافظة الأنبار.

 

وأوضح المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز"، أن القوات الأمنية من لواء 29 بالفرقة السابعة فى الجيش والشرطة تمكنت من قتل أربعة عناصر من تنظيم داعش بعد محاصرتهم داخل نفق قرب قرية المعمورية غرب مدينة هيت "70 كم غرب الرمادى".

 

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوات الأمن تواصل البحث عن أنفاق أخرى لتنظيم داعش فى محيط القرية.

 

كانت القوات العراقية قد حررت مدينة هيت والنواحى التابعة لها منتصف عام 2016، وتواصل تلك القوات ملاحقة عناصر "داعش" فى الصحراء جنوب القضاء.

 

المزيد عن: داعش العراق الحرب على داعش الانبار
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