حاتم زكريا: أزمة "العالم اليوم" ليست جديدة.. وسنبحث الأمر

قال حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن أزمة جريدة "العالم اليوم" ليست جديدة، فهي أزمة قائمة منذ عهد المجلس السابق، برئاسة الكاتب الصحفي يحيى قلاش، مؤكدًا أن سفر النقيب عبدالمحسن سلامة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا، أحال دون عقد اجتماع للمجلس؛ لبحث الأمر.





وكان دخل العشرات من الصحفيين العاملين بجريدة العالم اليوم، في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين؛ وذلك بعد إعلان تصفية شركة "الأخبار السعيدة" المالكة للجريدة، والتي يمتلكها الإعلامي عماد الدين أديب، وذلك بعد نقل تبعية الزملاء العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية المملوكة للمجموعة.





وأضاف سكرتير عام النقابة في تصريحات لبوابة "الفجـر"، إن الزملاء المنقول تبعيتهم بالجريدة، لن يتأثر بدل التدريب والتكنولوجيا لهم، خاصة وأنهم أعضاء جمعية عمومية بالنقابة، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا قريبًا، لبحث الأزمة وإنهاء الأمر.





وأكد الزملاء العاملون، أن مطالبهم تتمثل في إحالة الإعلامي عماد الدين أديب؛ للتحقيق في النقابة، وإيجاد حلول للأزمة.



