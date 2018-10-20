أطعمة سحرية تساعد في تقليل وزنك بعد الولادة.. أبرزها "التفاح"!

رغم فرحة الأم بمولودها الجديد بعد الولادة، ولكنها تكون مصابة بالإحباط والضيق بسبب وزنها الزائد، ما يعمل على زيادة شغفها بضرورة إنقاص الوزن الذي عانت منه طوال فترة الحمل. فخسارة الوزن الزائد هو ما يشغل بال كثير من الأمهات بعد مرور فترة قليلة من الولادة. فهن يردن الحصول على الوزن المثالي والجسم الرشيق الذي اعتادن عليه قبل الحمل، ويرغبن في التخلص سريعًا من تضخم حجم البطن وباقي أجزاء الجسم.





ومن أسهل الطرق التي يمكن للأم حديثة الولادة اتباعها للتخلص من الوزن الزائد، هو الاهتمام بالحصول على نوعية الطعام الصحي، التي لها تأثير كبير على خفض وزن الجسم وحرق الدهون المتراكمة في الجسم. لذا سنقدم لكِ في هذا المقال بعض الأطعمة الصحية التي لا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، والتي يمكنكِ تناولها للتخلص من الدهون بطريقة طبيعية وصحية وسريعة في الوقت ذاته.





البقوليات:

تُعد البقوليات أحد المصادر الغنية بالبروتينات والألياف، وذلك يفيد في تقليل سرعة الهضم ما يمنحكِ الشعور بالشبع أطول فترة ممكنة، ويقلل من كمية الطعام المتناول، هذا فضلاً عن رخص ثمن البقوليات وتنوع أصنافها في الأسواق.





الكرنب:

يُعد نبات الكرنب من الأطعمة التي تناسب من يعانون من الوزن الزائد، ويقلل الكرنب من كميات السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم بشكل يومي، ويساعد أيضًا بشكل كبير في حرق الدهون، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم كالبروتينات والألياف.





السبانخ:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد الكبد على التخلص من السموم والمواد الضارة التي يحتويها، وتحتوي الأوراق الخضراء للسبانخ على مواد غذائية تساعد على التقليل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام، وتتميز السبانخ أيضًا باحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية.





الكرفس:

يُعرف الكرفس بأنه من الخضروات الحارقة للدهون، ويحتوي على الكثير من الألياف التي تمنح الجسم الشعور بالامتلاء والشبع، ويحتوي أيضًا على بعض المعادن المفيدة التي تعمل على تحفيز الأيض وعملية الحرق في الجسم.





الزبادي:

أثبتت معظم الدراسات الغذائية أن الزبادي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخسارة الوزن، فيمكن للأم حديثة الولادة تناوله بكميات معتدلة لفوائده الغذائية المتعددة المرتبطة بخسارة الوزن، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، ودوره المهم في التخفيف من الإمساك الذي يصيب الأم بعد الولادة.





التفاح:

يعمل تناول التفاح على تثبيط الشهية ويحد من الشعور بالجوع، ويرجع ذلك لاحتواء التفاح على الكثير من الألياف التي تساعد على ملأ البطن والشعور بالشبع، إلى جانب احتوائه على الحديد الذي يعوض فقدان الدم.





الجريب فروت:

يساعد الجريب فروت على خسارة الوزن بشكل كبير، وخاصةً إذا كان الشخص معرضاً للإصابة بمرض السكري، حيث وجد بعض الباحثين أن تناول الأشخاص الذين يعانون من السمنة لنصف حبة من الجريب فروت أو شرب عصيرها قبل كل وجبة يؤدي إلى خسارة ما يقرب من 1.6 كيلو جرام خلال 12 اسبوعًا.





الشوفان:

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف التي تزيد الإحساس بالشبع، لذا ننصحكِ بتناول نصف كوب شوفان، حيث يحتوي على 4.6 جرام من النشا، ويُعد الشوفان أيضًا من الكربوهيدرات الصحية المهمة لتحسين عملية الأيض، ويساعد أيضًا في عملية حرق الدهون.





الأفوكادو: