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مناهضة الظواهر والأفكار السلبية.. قافلة توعوية لمجمع البحوث في قرى قنا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:39 م
مناهضة الظواهر والأفكار السلبية.. قافلة توعوية لمجمع البحوث في قرى قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
زارت قافلة توعوية من مجمع البحوث الإسلامية، قرى مركز قوص بمحافظة قنا، من أجل مواجهة الظواهر السلبية والأفكار والمفاهيم الشاذة.

وأوضح القائمون على القافلة، أنها تأتي ضمن الخطة التوعوية التى ترتبط بواقع الناس وتعالج المشكلات المجتمعية وتكثف من الجوانب التوعوية، والتي تعمل على تبصير المواطنين، وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة لديهم، والتي تحاول قوى الشر نشرها بين الناس لتنفيذ مخططات أعداء الوطن في الداخل والخارج.

كما تستهدف بيان عدة محاور مهمة أهمها الجوانب الإنسانية في الإسلام، وقيم الرحمة والمحبة والتعاون والتكافل بين الناس، والعمل والإنتاج والانتماء للوطن، وقيمة الأمل.
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