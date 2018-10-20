حلم العاصمة الإدراية الجديدة يكتمل بـ"محطة كهرباء" بتكلفة 2 مليار يورو

عقب مرور ما يقرب من ثلاثة أعوام على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر شرم الشيخ مارس 2015، عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، لتكون عاصمة عالمية وبؤرة النشاط الاقتصادي، أصبحت المدينة متكاملة من واحدات سكنية ووزارات وكيانات ثقافية، والاتفاق على إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية، يكون أكبر من مطار القاهرة الدولي ، وبه كل الامكانيات المتاحة لراحة الركاب، فضلاً عن مشروع محطة كهرباء، والتي يقدم خدماته للعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة.

تعتبر محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، من أكبر المحطات على مستوى العالم، وتأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، وفيما سلطت صفحة "رؤية مصر" الضوء على هذه المحطة العملاقة.

وتعتبر المحطة التي تنصف ضمن أكبر محطات الكهرباء فى العالم، من تنفيذ شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركة اوراسكوم المصرية، وتصل تكلفتها إلى تكلفة 2 مليار يورو، وفيما تقع المحطة على بعد 42 كيلو من القطامية، وعلى مساحة 175 فدانا بطريق العين السخنة.

محطة كهرباء

مشروع محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم خدماته للعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، حيث يقع على مساحة كبيرة فى قلب الصحراء، ويعمل بها أكثر 8500 عامل، وتنتج 4800 ميجاوا وات، بالإضافة إلى أنها تعمل بنظام التبريد الهوائى باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، ولا تعتمد على التبريد المائي.

مطار جديد

وأعلن الفريق يونس المصري، مطلع أغسطس الماضي، أنه تم الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء مطار جديد بالعاصمة الإدارية، يكون أكبر من مطار القاهرة الدولي، وبه كل الامكانيات المتاحة لراحة الركاب.

وأشار المصري خلال لقاء صحفي بمطار القاهرة، إلي أنه جاري الآن اختيار المكان الخاصة بالمطار، الذي سوف يربط المحافظات المجاورة للعاصمة الإدارية، ويحقق معد حركة للركاب أكبر من مطار القاهرة.

أوبرا ومسرحين

وبالنسبة للكيان الثقافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتضمن دار أوبرا تسع لـ 2500 كرسي ومسرحين، كما، سيتم إنشاء متحف للفن الحديث، وسيكون بها مراكز ثقافية، وذلك حسب ما أوضح حلمي النمنم، وزير الثقافة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في آخر يوليو 2017.

مسجد العاصمة الإدراية

أكثر من 1500 عامل يعملون ليل نهار في مسجد الفتاح العليم، في مساحة مسطحة تصل لـ250 ألف متر مربع، لا تستطيع أن تفرق بين عامل ومهندس وفني، فالعمل الذي كان يستغرق سنوات تم الانتهاء منه في شهور قليلة.

يتكون المسجد من بدروم على مساحة 6325 م2 ودور أرضى يضم صحن المسجد على مساحة 6325 م2 يتسع لعدد 6300 مصلى، ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول، مساحة الصالة الخارجية 3400 م2 تتسع 3400 مصلى ويضم البدروم مصلى رجال و1200 مصلٍ، مصلى سيدات 300 مصل، عدد 2 ميضة للرجال، عدد 2 ميضة للنساء.

كما يتضمن المسجد، "متحف رسالات سماوية- دار تحفيظ قرآن- مستوصف–و4 مآذن بارتفاع 90 م تم الوصول إلى ارتفاع 30 مترا حاليا للمأذنة، وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28 م، وقباب ثانوية لصحن المسجد عدد 4 قباب بقطر 12.5 وارتفاع 10م".

كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

مساحة كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة تصل لـ15 فدانا، بما يقرب من 63 ألف متر مربع، تتكون من أكثر من مرحلة المرحلة الأولى عبارة عن الكاتدرائية على مساحة 7500 مترمربع، وتتضمن مقر للصلاة يسع لنحو 12 ألف مواطن، وتبلغ مساحتها 4 أضعاف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الكنيسة على أعلى مستوى وبأفضل الإمكانيات، بحيث تكون أفضل كنيسة على مستوى الشرق الأوسط من حيث البناء، والنظام المعماري المتميز المتبع في عملية الإنشاء.

حي حكومي

يتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية والمدينة الذكية.

الحي الحكومي يتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء، تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني، مساحة الوحدة السكنية تتراوح بين 100متر وحتى 180 متر.

أبرز الوزارات التي سيتم نقلها لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هي " "الإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، التموين، الانتاج الحربي، العدل، والأوقاف"، إلى جانب مبنى لمجلس الوزراء، ومبنى للبرلمان، ومبنى لرئاسة الجمهورية.

مدينة ترفهية

كما تضمن مدن ترفهية، تبلغ مساحة حديقة العاصمة، 8 كيلومترات، أكبر مرتين ونصف من الحديقة المركزية في نيويورك و6 مرات حديقة هايد بارك في لندن، كما تبلغ مساحة المدينة الترفيهية في المشروع أكبر 3.5 مرة من يونيفيرسال ستوديوز.