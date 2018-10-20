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ريال مدريد يواصل الانهيار ويسقط على ملعبه أمام ليفانتي (فيديو)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:51 م
ريال مدريد يواصل الانهيار ويسقط على ملعبه أمام ليفانتي (فيديو)
ريال مدريد
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أحمد عصام
 

واصل نادي ريال مدريد الانهيار وخسر على ملعبه أمام ليفانتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما بسانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تقدم ليفانتي عن طريق موراليس وسالفادور في الدقيقتين 6 و13 وسجل لريال مدريد مارسيلو في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة توقف ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما ليفانتي 13 نقطة في المركز السابع.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بينما الصدارة لديبورتيفو ألافيس بـ17 نقطة ثم إشبيلية في الوصافة بـ16 نقطة.




المزيد عن: مارسيلو ليفانتي ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم
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