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"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:50 م
النهار تكرم منة فضالي عن دورها في بيت السلايف (صور)
منة فضالي
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محمود حنفي
 

كرّم موقع وسوشيال ميديا قناة النهار، الفنانة منة فضالي، بعد تألقها في دور "ملك"، ضمن أحداث مسلسل "بيت السلايف"، الذي يعرض حصريًا على القناة.

"بيت السلايف" بطولة بوسي ومنة فضالي وحازم سمير وعبير صبري وأحمد صلاح حسني وطارق صبري وأحمد عصام وأشرف زكي، ومجموعة متميزة من النجوم، ومن تأليف عادل توفيق، وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد محمد عبد الخالق.

"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)
"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)
"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)
"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)
"النهار" تكرم منة فضالي عن دورها في "بيت السلايف" (صور)
المزيد عن: منة فضالي قناة النهار بيت السلايف اخبار منة فضالي أخبار الفن
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