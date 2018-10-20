ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رغم التهديدات الأمريكية إندونيسيا تشتري مقاتلات "سو-35"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:50 م
رغم التهديدات الأمريكية إندونيسيا تشتري مقاتلات سو-35
مقاتلات سو-35
طباعة
وكالات
 
لا تنوي إندونيسيا إلغاء صفقة شراء مقاتلات "سو-35" من روسيا، أعلن ذلك وزير الدفاع الإندونيسي رياميزارد ريكودو في 20 أكتوبر أثناء حضوره لاجتماع وزراء دفاع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا في سنغافورة.

وذكر تقرير نشرته صحف روسية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإندونيسي قال "لن نلغي العقد بل سنستمر في تنفيذه".

وتتحدى جاكرتا بذلك واشنطن التي ما فتئت تهدد بمعاقبة دول العالم التي تشتري الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.

وكانت صحيفة "كوميرسانت" هي التي أعلنت في الخامس من أكتوبر عن تأجيل توريد طائرات "سو-35" لإندونيسيا لكيلا تطال الأخيرة قيود أمريكية ممكنة.

ووقعت إندونيسيا عقدا في فبراير الماضي لاستيراد 11 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز "سو-35" من روسيا.

ويجب أن تتسلمها إندونيسيا خلال عامين.

المزيد عن: مقاتلات سو-35 رابطة دول جنوب شرق آسيا امريكا التهديدات الأمريكية إندونيسيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 3:11:48 PM