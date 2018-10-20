الأسد يلتقي بمسؤولين روس في دمشق لمناقشة الوضع في سوريا

بحث وفد روسي بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تطور الوضع في البلاد ومكافحة الإرهاب.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أن "المباحثات تناولت بالتفصيل مجمل القضايا المتعلقة بتطور الوضع في الجمهورية العربية السورية. وتم التأكيد مجددا على الالتزام الصارم بدحر الوجود الإرهابي والتقدم المطرد نحو تسوية سياسية مستدامة لصالح جميع السوريين".

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قال لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أمس الجمعة، إن بعض الدول تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة ضغوط على سوريا.





وأكد الرئيس السوري إن: "بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية، تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين، وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم".

وأضاف الأسد، خلال اللقاء الذي حضره أيضا، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق لهما بأن: "سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار، وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية".