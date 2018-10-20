ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأسد يلتقي بمسؤولين روس في دمشق لمناقشة الوضع في سوريا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:46 م
الأسد يلتقي بمسؤولين روس في دمشق لمناقشة الوضع في سوريا
الأسد
طباعة
وكالات
 

بحث وفد روسي بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين، وممثلين عن وزارة الدفاع الروسية، مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تطور الوضع في البلاد ومكافحة الإرهاب.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم السبت، أن "المباحثات تناولت بالتفصيل مجمل القضايا المتعلقة بتطور الوضع في الجمهورية العربية السورية. وتم التأكيد مجددا على الالتزام الصارم بدحر الوجود الإرهابي والتقدم المطرد نحو تسوية سياسية مستدامة لصالح جميع السوريين".

 

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قال لمبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أمس الجمعة، إن بعض الدول تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة ضغوط على سوريا.


وأكد الرئيس السوري إن: "بعض الدول في المنطقة والعديد من الدول الغربية، تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين، وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم".

 

وأضاف الأسد، خلال اللقاء الذي حضره أيضا، سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، والوفد المرافق لهما بأن: "سوريا مستمرة في العمل مع كل من لديه الإرادة الحقيقية للقضاء على الإرهاب وإعادة الاستقرار، وفي الوقت نفسه متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية".

 

المزيد عن: مناقشة الوضع في سوريا مسؤولين روس سوريا دمشق بشار الاسد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 3:11:48 PM