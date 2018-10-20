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مارسيلو يكسر عقم 480 دقيقة لريال مدريد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:44 م
مارسيلو يكسر عقم 480 دقيقة لريال مدريد
مارسيلو
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أحمد عصام
 

نجح البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد في كسر العقم الهجومي لفريقه في مباراته أمام نادي ليفانتي في الدوري الإسباني.

 

وسجل مارسيلو هدفًا لريال مدريد بعد 480 دقيقة من عدم إحراز الأهداف في جميع البطولات، حيث يعد هذا أسوأ رقم في تاريخ النادي وأطول فترة لم يحرز أهدافًا خلالها.

 

ويتقدم نادي ليفانتي ضد منافسه ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.

المزيد عن: مارسيلو ليفانتي ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم
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