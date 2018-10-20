مارسيلو يكسر عقم 480 دقيقة لريال مدريد
السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:44 مأحمد عصام
نجح البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد في كسر العقم الهجومي لفريقه في مباراته أمام نادي ليفانتي في الدوري الإسباني.
وسجل مارسيلو هدفًا لريال مدريد بعد 480 دقيقة من عدم إحراز الأهداف في
جميع البطولات، حيث يعد هذا أسوأ رقم في تاريخ النادي وأطول فترة لم يحرز أهدافًا
خلالها.
ويتقدم نادي ليفانتي ضد منافسه ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد علي
ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.
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