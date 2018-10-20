مارسيلو يكسر عقم 480 دقيقة لريال مدريد

نجح البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد في كسر العقم الهجومي لفريقه في مباراته أمام نادي ليفانتي في الدوري الإسباني.

وسجل مارسيلو هدفًا لريال مدريد بعد 480 دقيقة من عدم إحراز الأهداف في جميع البطولات، حيث يعد هذا أسوأ رقم في تاريخ النادي وأطول فترة لم يحرز أهدافًا خلالها.

ويتقدم نادي ليفانتي ضد منافسه ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد علي ملعب السانتياجو برنابيو بمدريد.