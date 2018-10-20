محافظ البحيرة: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمواطني المحافظة

أكد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، انه تم الاتفاق مع الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، على تخصيص حصه 25% من إنتاج مجمع برسيق للإنتاج السمكي بأبو حمص لصالح المحافظة لطرحه أمام المواطنين من خلال المنافذ التموينية بأسعار اقتصادية اقل من سعر الجمله بمدن ومراكز المحافظة على أن يتم بيع ال 75% الباقية من حصة الإنتاج بأسعار مناسبة تحقق هامش من الربح لصالح المنتج والتاجر.



كما اكد محافظ البحيرة، أنه قد الاتفاق على ضرورة تنمية المزارع من مزارع مفتوحه إلى مزارع مكثفه ورفع كفاءة مصنع الأعلاف لتطوير الإنتاج السمكي وتنميته.



جاء ذلك عقب افتتاح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء هشام امنه محافظ البحيرة، موسم الصيد من داخل مزرعة برسيق السمكية بمركز أبو حمص، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد مصادر الغذاء تخفيفا عن كاهل المواطنين.



والمزرعة تعد من أكبر مزارع الهئية العامة للثروة السمكية وتبلغ مساحتها 2000 فدان وهي عبارة عن "مجمع سمكي" به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف ومفرخ سمكي ومركز تدريب، وتم تقسيمها إلى أحواض وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك كالبورى الطوبار والبلطي والمبروكة وذلك للتخفيف عن اعباء المواطنين وتوفير الاسماك بالجودة والاسعار الاقتصادية امام جمهور المستهلكين.



واكد وزير الزراعة، انه من حسن الطالع ان يتزامن افتتاح موسم الصيد بمحافظة البحيرة مع افتتاح المشروعات العملاقه التى تتم على أرض المحافظة والمحافظات المجاوره فى مجال صيد الأسماك كافتتاح مزرعة بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ والتى تعد أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط.



كما اكد وزير الزراعة على ضرورة التعاون مع كليات الثروة السمكية والقطاع الخاص لتنمية انتاج الثروة السمكية، مشيرا الى ان الانجاز الذى تحقق فى انتاج الثروة السمكية يرجع لخبرة القطاع الخاص ولجهود هيئة الثروة السمكية فى هذا الشان.