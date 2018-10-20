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واشنطن تلغي مناورات عسكرية جديدة في كوريا الجنوبية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:20 م
واشنطن تلغي مناورات عسكرية جديدة في كوريا الجنوبية
وزراء دفاع أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
قرر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج- دو إلغاء المناورات العسكرية "فيجيلنت ايس" التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، في بادرة تجاه بيونجيانج تهدف إلى تسهيل المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وصرحت دانا وايت، المتحدثة باسم البنتاجون، في بيان نُشر في واشنطن أن الوزيرين يريدان إعطاء العملية الدبلوماسية مع بيونجيانج "جميع الفرص للاستمرار".

وكان ماتيس قد عقد اجتماعًا ثلاثياً أمس الجمعة في سنغافورة مع نظيريه الكوري الجنوبي جيونج كيونج- دو والياباني تاكشيتي إيوايا، على هامش مؤتمر دولي.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستعدادت لعقد قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ- أون، بعد القمة التاريخية الأولى في 12 يونيو في سنغافورة.

المزيد عن: وزير الدفاع مناورات عسكرية ماتيس كيم جونغ اون كوريا الشمالية كوريا الجنوبية ترامب بيونجيانج البرنامج النووي
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