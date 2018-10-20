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ننشر أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى اليوم السبت 20-10-2018

السبت 20/أكتوبر/2018 - 01:19 م
ننشر أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى اليوم السبت 20-10-2018
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تقدم لكم بوابة الفجر الاليكترونية اليوم السبت 20-10-2018، أسعار الريال من خلال تقريرًا يوميًا لسعر الريال داخل جميع البنوك السعودية والسوق السوداء.

حيث يحتاج المواطن السعودي والعربي إلي معرفة التغيرات السعرية للريال لانه من العملات الأكثر تداولاً داخل أسواق العملات ويكثر الطلب عليه نتيجة ندرة الدولار الأمريكي.

ونرصد لكم كل يوم على بوابة الفجر سعر الريال السعودي مقارنة بالدولار الامريكي و سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري و أسعار العملات الاجنبية أمام الريال السعودى .

1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

1 دولار امريكي = 3.751 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي
1 دولار امريكي = 3.750 ريال سعودي 
1 ريال سعودي = 0.267 دولار امريكي

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