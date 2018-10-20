شاروبيم: حصر شامل لأملاك الدولة ولن نسمح بالتعدي عليها وبحث تقنين أوضاعها

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من حصر أراضي أملاك الدولة وبحث تقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالتعدي عليها وإهدار أموال الدولة التي هي حق المواطنين كافة.



جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم السبت بمدينة بلقاس حيث عقد اجتماعا موسعا مع مسئولي المركز والمدينة، كما شدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات من المهد وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية إبعاد الباعة الجائلين عن محيط المدارس حرصا على سلامة وصحة التلاميذ، وكذلك رفع الإشغالات،كما وجه بضرورة رفع القمامة أولا بأول خاصة في نطاق المدارس، مشيرا إلى مسابقة أفضل مدينة وأفضل قرية والتي من أهم شروطها حسن استقبال المواطنين وحل مشكلاتهم.