تأجيل إعادة محاكمة متهم في "عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعامة إجراءات محاكمة المتهم محمود عبد العزيز، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات في القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بـ"عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة العامة ضم مفردات القضية مع استمرار حبس المتهم.









صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدوله العليا بسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد.







