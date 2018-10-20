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تأجيل إعادة محاكمة متهم في "عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
تأجيل إعادة محاكمة متهم في عنف الظاهر لجلسة 27 نوفمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة إعامة إجراءات محاكمة المتهم محمود عبد العزيز، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه والمراقبة لمدة 5 سنوات في القضية رقم 3480 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا  بـ"عنف الظاهر" لجلسة 27 نوفمبر وعلى النيابة العامة ضم مفردات القضية مع استمرار حبس المتهم.


صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدوله العليا بسكرتارية مهتز مدحت ووليد رشاد.


وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الاشتراك والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدام ضد المجني عليهم بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم.
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